BBB22: Jade Picon desabafa sobre possível romance com Paulo André

Durante conversa nesta sexta-feira (4), com participantes do BBB 22 sobre relacionamentos, a empresária e influencer Jade Picon falou sobre um possível affair com o atleta Paulo André.

No quarto do líder, estavam Eliezer, Laís e Viny, quando surgiu o assunto, e logo Picon falou sobre o relacionamento mais aguardado desta edição: "Eu quero algo que venha para somar. Não quero nada que tire meu foco. Então, tem que ser com calma. Não tem problema de ficar perto dele brincando, mas eu tenho que pensar que pode prejudicar meu jogo", disse ela.

Eliezer elogiou PA, afirmando que o atleta tem um coração enorme, e novamente, Jade falou sobre o participante, com quem já teve diversas trocas de olhares.

“Eu tô fazendo igual faço na minha vida lá fora. (...) Se a gente quisesse, a gente teria ficado na primeira festa”, finalizou a influenciadora.