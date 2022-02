Após DR com Douglas em festa do BBB 22, Linn dá beijão em Maria

Após uma longa DR com Douglas por motivos de jogo, Linn da Quebrada voltou para a pista de dança e acabou protagonizando junto com Maria um dos beijos mais quentes da festa.

E TOMA BEIJO pic.twitter.com/McUjvPyiHo — Linn da Quebrada (@linndaquebrada) February 5, 2022

O beijo, mais uma vez, provocou reações na casa. Todos vibraram com a cena, inclusive, Eliezer com quem Maria vive um romance no reality.

Depois do beijão, as duas sorriram e tocaram as mãos.