BBB22: Gustavo cogita votar em PA para ‘salvar Laís: “Voto em quem precisar pra você não ir"

"Eu não me incomodo em votar em P.A, Scooby ou DG pra salvar a Laís. Não gostaria de votar no DG, mas votar no P.A pra mim é algo do tipo…", disse.

Mais tarde, em conversa com Eliezer, Gustavo afirmou que cogita votar em Paulo André para proteger a ficante do paredão.

Por essa ninguém esperava. O heterotop que entrou na Casa de Vidro prometendo revirar a casa e perturbar a paz das plantas, está de casal no BBB22. Na festa, Laís disse: "Você vai voltar no Bate-Volta e eu não vou para o Paredão se Deus quiser".

