BBB22: Gustavo alfineta brother: ‘Quer que eu te explique por que você não saiu até agora?’

Agitados após serem orientados a arrumar as malas, os brothers conversavam no Quarto Grunge da casa do BBB22 sobre o que poderia acontecer. No diálogo, Gustavo alfinetou Eliezer: ‘Quer que eu te explique por que você não saiu até agora?', perguntou.

Pedro Scooby, que é Líder, canta: “Eu vou, eu vou, para fora agora eu vou”. E Arthur comenta: “Você é o único que não pode ir, o Tadeu falou. O Líder nunca vai para o paredão”. “É, mas aí eu posso ir no de hoje a noite, né?! Vai eliminar alguém hoje. Posso ir logo após”, disse o surfista.

Gustavo logo opina: “É, nesse é bom você ir mesmo”, e Scooby concorda com o brother: “É isso, também. Isso aí só funciona com os Lollipopers, parceiro, comigo não funciona. Podem mandar. Manda quantas vezes for preciso”. “O que você falou? Entendi nada”, perguntou Eli, e o surfista explica: “Ele [Gustavo] botou o terror em mim, zoando. Falei: pode botar, isso só funciona com os Lollipopers. Comigo não funciona”.

Em seguida, Eliezer rebate: “Comigo não funciona também, não”. “Eli, você quer que eu te explique por que você não saiu até agora, ou você quer que eu fique calado?”, pergunta Gustavo ao designer. “Coitado de você”, retrucou o brother. “É verdade, pô. Só você prestar atenção no rolê”, acrescentou Gustavo.

“Te tirou para comédia”, brincou P.A, e Eliezer rebate: “Ele sabe tudo lá fora”. “Está aí, cara, só você ver, está escrito na sua cara. Você não quer ver, Eli”, comenta Gustavo que acrescenta: “A tropa dos ‘bandeirinhas’ e os ‘lobos’ nunca perderam um Paredão”. “Que loucura, não me coloca nessa guerra não”, diz Paulo André que também chama atenção do brother: “Tudo pode acontecer meu parceiro. Jamais desafie o público”.

BRINCADEIRA FICOU SÉRIA



Eliezer decidiu tirar onda por ainda não ter sido eliminado e Gustavo respondeu: “Cê quer que eu te explique porque cê não saiu até agora, ou cê prefere que eu fique calado?” #BBB22 pic.twitter.com/4da4d122ru — Splash UOL (@Splash_UOL) April 19, 2022

