BBB22: Brothers falam sobre paredão: ‘Esse programa tem coisas em que nada faz sentido'

Pedro Scooby: “Eu acho que não, porque mandaram arrumar as malas e fizeram aquelas paradas com as minas e quem você gostaria que fosse no teu lugar. Muito indicando que seria hoje”, disse o surfista.

Douglas Silva responde: “Se for nessa lógica deles, aquilo tudo é rolê para decidir o próximo Paredão. A mais num jogo desse não pode influenciar no próximo paredão. Pode! O programa é deles e eles fazem o que quiserem”.

“Hoje com certeza sai alguém, é isso?”, questiona DG a Eliezer que confirma. “E será que é quem está no Paredão?”, perguntou Douglas. “Com certeza. Não faz sentido”, respondeu o designer.

