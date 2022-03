Arthur se revolta após Scooby, PA e Douglas desistirem de prova: ‘me colocaram no paredão'

Arthur Aguiar se irritou com Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva, após os três decidirem desistir ao mesmo tempo da prova de resistência, consagrando Lina campeã - após a sister também resistir mais de 16h na disputa. O ator ficou com o semblante fechado ao ver o que aconteceu, e refletiu calado enquanto o grupo comentava sorridente a desistência.

A treta na Disney porque Arthur Aguiar não gostou do desfecho da prova #BBB22 pic.twitter.com/EATk09K4Gc — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) March 25, 2022

Depois em particular, Arthur disse que ao fazer isso, o grupo “escolheu” colocá-lo no paredão. “O jogo é individual mesmo, eu que criei expectativa”, disse Arthur. “A gente sempre fez parada por você agora, nesses últimos tempos todos”, argumentou Pedro Scooby. “Pô, mas vocês escolheram me colocar no paredão, mano”, disse Arthur.

P.A. disse que não tinha pensado que Lina poderia colocá-lo no paredão: “Eu não pensei nessa parada [...] Então vou conversar com ela e pedir pra não colocar você no paredão”. Arthur: “Não existe conversar pra não colocar no paredão”. Scooby falou que viu de perto o que Lina passou e achou que ela merecia ganhar, e que fez o que o seu coração mandou. “Beleza”, disse Arthur.