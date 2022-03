Arthur, PA e Scooby têm DR com cobranças do ator e atleta se irrita: ‘você tem que respeitar essa p*rra'

A discussão seguiu e Pedro Scooby afirmou que Arthur fez pior com o grupo quando ele imunizou Natália e deixou DG ir ao paredão, que foi uma atitude do coração dele e ninguém questionou.

“Essa p*rra aqui cada um escolhe a forma de jogo do jeito que é, essa p*rra é um jogo pra você e você tem que respeitar que a gente não entrou aqui só pelo jogo, isso aqui é só um jogo só pra você. Ninguém tem que seguir a regra do teu jogo não. Você tem que respeitar essa p*rra”, disse o brother.

PA começou explicando calmamente o seu lado para o brother, dizendo que sabe que o prejudicou e se sente mal por isso, mas após vários minutos da conversa, com Arthur continuando a argumentar que ele foi prejudicado e que a atitude do grupo foi incoerente, o velocista olímpico foi mais enfático:

Scooby falou com Arthur que a maneira que ele fala é que ele só tá com os meninos pelo jogo. Arthur falou que a questão é que eles estão há 2 semanas combinando algo e não foi feito o combinado, PA perguntou se aqui fora ele é assim tb #BBB22 pic.twitter.com/3XTBFv8o2g

Arthur cobrou diversas vezes os atletas afirmando que eles o expuseram no jogo e disse que eles não foram coerentes com o que eles prometeram, de que iriam jogar juntos. Scooby argumentou que o grupo agiu com o coração e que está junto de Arthur pela amizade, não pelo jogo.

Scooby falou com Arthur que a maneira que ele fala é que ele só tá com os meninos pelo jogo. Arthur falou que a questão é que eles estão há 2 semanas combinando algo e não foi feito o combinado, PA perguntou se aqui fora ele é assim tb #BBB22 pic.twitter.com/3XTBFv8o2g

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.