Arthur, Eliezer, Gustavo e Lina disputam paredão falso no BBB22

O paredão falso foi formado na noite deste domingo (03) após uma série de reviravolta no jogo do BBB22. Sem prova bate-volta, Arthur, Eliezer, Gustavo e Lina disputam a preferência do público e mais votado irá para um quarto secreto no reality.

O líder PA indicou Lina para a berlinda e com o poder de contragolpe, a sister puxou Gustavo para o paredão. Em seguida, Jessi, a vencedora do sorteio durante a prova do líder, conquistou o prêmio de R$ 100 mil em dinheiro e também o direito de contragolpear um participante. Ela puxou Arthur.

Em voto aberto na sala, Eliezer e Scooby ficaram empatados com 4 votos. O líder PA deu o voto e minerva e mandou Eli direto para a berlinda.