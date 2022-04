Arthur cria rima sobre romance de PA e Jade: 'bota o colar que eu quero casar'

Na Festa TikTok, Paulo André e Pedro Scooby notam que a música "Sobre Nós", de Delacruz, começa a animar a pista de dança. O atleta olímpico se recorda que a canção era do gosto de Jade Picon - seu affair que foi Eliminada no sétimo Paredão. Arthur Aguiar se empolga e cria uma rima sobre a romance de ambos.

