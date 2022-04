Animada, Jessi agita web ao cantar e dançar durante festa no BBB22

Jessi ficou super animada com a festa, na madrugada desta quinta-feira (14), no BBB22. Ela dançou, cantou no show de Luan Santana e fez coreografias de todas as músicas Matheus Fernandes e Mari Fernandez.

A RAINHA DO PISEIRO CHEGOU E É CLARO QUE A JESSI ENTROU EM COLAPSO! ELA MERECE TANTO #BBB22 #TeamJessi pic.twitter.com/DFt6lSte9b — Jessi Alves (@a_jessilane) April 14, 2022

Os internautas se empolgaram com a performance da sister que é a única mulher, no TOP7, do reality.

A Jessi que fofa kkkkkkkkkkkk #BBB22 — (@pobidaangelina) April 14, 2022

A jessi morrendo kkkk AAUUUUUUUU — (@maydeitanabr) April 14, 2022

a jessi sabe TODAS as músicas e SEMPRE ta empolgada dançando afffffff eu amo — titi (@snklx) April 14, 2022