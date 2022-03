Arthur celebra liderança com festa 'Sambanejo' no BBB22

Com decoração azul e rosa neon, a festa tem um palco para eles cantarem, tem lounge com sofás para relaxarem.

O início da festa com direito a show ao vivo do rei SIM! FESTA DO REI ARTHUR pic.twitter.com/QvFxxYNJCc

Nesta noite (23), os brothers curtem a festa do líder Arthur Aguiar, com o tema Sambanejo, no BBB 22. O brother correu para o palco para cantar "Casa Revirada", em parceria com Mateus e Kauan

