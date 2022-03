Arthur arrogante e DG desagradável; Confira ranking dos brothers no jogo da discórdia

Na dinâmica do jogo da discórdia, desta segunda-feira (21), os brothers tiveram que montar um ranking pessoal com adjetivos sorteados no reality. Arthur levou duas plaquinhas de arrogante e DG foi definido como desagradável.

O apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras. "Hoje vamos montar o ranking pessoal de cada um, do mais até o menos. Ou do menos até o mais. De acordo com o adjetivo que você tirar na estante".

Confira as classificações pessoais da dinâmica:

Eliezer

Eliezer defininiu como mais desagradável o DG, seguido de Gustavo e Paulo André. O restante do ranking é composto por Lucas, Jessilane, Pedro Scooby, Arthur, Lina, Natália, Laís e Eslovênia.

DG

O brother escolheu Laís como a mais influenciável do programa, seguido de Eliezer e Eslovênia — todos os moradores do lollipop. O restante do ranking foi composto por Lina, Lucas, Jessilane, Natália, Gustavo, Arthur, Paulo André e Pedro Scooby.

Laís

A sister começou com Arthur Aguiar no primeiro lugar de mais arrogante. O acompanhando no pódio estão Douglas Silva e Pedro Scooby. O restante do ranking foi composto por Lucas, P.A, Natália, Lina, Jessi, Eliezer, Eslô e Gustavo, em último.

Eslovênia

Eslovênia montou seu ranking dos mais confiáveis da casa colocando Lucas, Eli e Laís no pódio. Eles foram seguidos por Pedro Scooby, Lina, Arthur, Jessi, P.A, Natália, D.G e Gustavo.

Pedro Scooby

Assim como D.G, Pedro Scooby precisou colocar em ordem os mais influenciáveis da casa. Eliezer, Lucas e Lina ocuparam o pódio. Eles foram seguidos por Laís, Natália, Gustavo, Eslô, Jessi, Arthur, P.A e D.G.

Arthur Aguiar

Assim como Eslovênia, Arthur precisou montar seu ranking elegendo os mais confiáveis. Ele começou com P.A, Scooby e D.G no pódio. O restante foi completado por Eli, Eslô, Lucas, Natália, Lina, Gustavo, Jessi e Laís.

Linn da Quebrada

O jogo acabou na transmissão da TV Globo, mas continuou em outro canal do grupo. Por lá, Linna elegeu o ranking dos mais desagradáveis da casa. Sua ordem de montagem foi: Douglas, Arthur, Scooby, Gustavo, P.A, Laís, Eslô, Eli, Lucas, Nati e Jessi.

Paulo André

Paulo André elegeu os mais verdadeiros da casa, segue seu ranking: Scooby, Arthur, D.G, Laís, Gustavo, Jessi, Lina, Natália, Eslô, Eli e Lucas.

Jessilane

A professora precisou eleger os mais verdadeiros da casa: Lina, Scooby e Nati estiveram no pódio. Gustavo, Laís, Lucas, D.G, Arthur, P.A, Eli e Eslô, completaram a sequência.

Lucas

O 'barão' do BBB elegeu os mais desagradáveis do jogo: Gustavo, P.A, Arthur, Eli, Scooby, Douglas Silva, Laís, Lina, Jessi, Natália e Eslô na lanterninha.

Gustavo

Gustavo, que escapou na prova bate e volta elegeu os mais arrogantes da edição: Arthur, Eslô, Eli, P.A, Lucas, DG, Lina, Natália, Scooby, Jessi e Laís por último.

Natália

Natália encerrou a atividade apontando os mais influenciáveis, na sua opinião: P.A, Eslô, Laís, Lucas, Eli, Arthur, Lina, D.G, Jessi, Gustavo e Scooby.