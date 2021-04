Viih Tube vira meme após ser indicada ao paredão no BBB21; veja

Na segunda dinâmica da "super semana" do BBB 21 (TV Globo), Viih Tube foi indicada ao paredão por votação da casa. E a primeira berlinda da youtuber fez a alegria dos fãs do reality nas redes sociais, onde eles já projetam a saída da sister na eliminação que vai acontecer no domingo (25).

Assim que o Tiago Leifert deu o veredito de que Viih Tube era a segunda a estar no paredão, junto com Gilberto, as timelines foram à loucura de felicidade, já que a youtuber estar entre os três possíveis para sair da casa era um desejo antigo de parte do público.