BBB21: Viih Tube diz amar todos e leva alfinetada de Fiuk

Fiuk votou a ser alvo de Viih Tube ao ser puxado por ela para ir ao paredão e não engoliu um discurso da sister pouco depois.

Na sala com Fiuk, Gil, e Juliette, Viih afirmou que amava todos e não queria ir para o paredão com Gilberto e Fiuk. “Eu juro, eu não queria ir com vocês. Eu falei no confessionário que se fosse um jogo de convivência eu não votaria em ninguém. Mas como o jogo de sobrevivência eu sei que eu sou uma opção para vocês. Mas, eu amo todo mundo aqui”.

O cantor, então, alfinetou: “Ah, mas você já não estava gostando de mim há um tempo”, disse de maneira ácida.

Durante a madrugada, os brothers conversaram na área externa quando Viih questionou Fiuk: “Fiuk, você quer que eu saia nesse nível?”. Ele rebateu: “Você queria que eu saísse antes de eu querer que você saísse”.

Ela chamou Fiuk de mentiroso: “Nunca quis que você saísse. Você para de mentir. Eu olhei no seu olho e falei 'não quero que você saia, mas só Deus sabe o que vai acontecer”.

Logo depois, ela pergunta se o cantor pensava mesmo que ela torcia contra ele. “É que você votou em mim lá no começo. Me indicou, me puxou e aí a gente começa a achar isso, né?”, respondeu ele. A sister deixa a varanda e vai para dentro da casa.

Em outro momento, Fiuk afirma não estar torcendo por Viih: “Ela quer ver a gente escorraçado daqui”.