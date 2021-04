Viih Tube recebe atendimento médico após machucar o pé na festa do BBB21

Pouco depois, Pocah, Thaís e Gilberto entraram no quarto e Viih Tube reclamou de ter que tomar uma medicação para a dor no pé. "O médico falou que eu vou ter que tomar remédio amanhã. Eu não quero tomar remédio", lamentou a sister.

Durante sua festa do líder, Viih Tube precisou receber atendimento médico no confessionário, na madrugada desta quinta-feira (08), após machucar o pé. Momentos depois ela revelou aos brothers as orientações que recebeu.

