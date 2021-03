Viih Tube consola Projota e depois ataca cantor pelas costas: 'ele dá medo'

Viih Tube voltou a falar mal de Projota pelas costas, logo depois de conversar carinhosamente com o cantor. Na madrugada desta terça-feira (2) depois do Jogo da Discórdia, a YouTuber foi conversar com Projota e disse a ele que o brother “sempre será o Ursinho Pooh”. “Eu tô me sentindo leve falando com você”, disse a menina.

Viih Tube, Camilla e Thais falam sobre Projota pic.twitter.com/T0gEoxvKT8 — WWLBD (@whatwouldlbdo) March 2, 2021

​

Minutos depois, a loira foi para o Quarto do Líder e em conversa com Camilla de Lucas e Thais, disse exatamente o contrário, atacando o cantor pelas costas ao justificar o motivo de ter gaguejado durante o Jogo da Discórdia..

“O clima de conversa com Projota sempre é pesado. Ele encurrala, dá medo, manipula, entra na mente. Eu me sinto mal conversando com ele. O Arthur é uma pessoa próxima e quando eu falo é leve, é tranquilo. Com ele (Projota), é difícil, eu gaguejo de medo”, afirmou.