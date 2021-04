Veja como será formação do paredão no BBB21

"Hoje, prova do líder. Sábado é a última prova do anjo, o que vai acontecer: o anjo que vai ser autoimune e irá colocar três castigados no monstro, também é um monstro especial por ser o último. No domingo, o líder terá duas indicações, uma que é a dele, a que ele gosta, a que ele faz o que ele quiser e uma segunda indicação, ele vai ter que indicar necessariamente um dos monstros", explicou Tiago.

O apresentador Tiago Leifert contou, nesta quinta-feira (15), os detalhes da formação do paredão do BBB21 desta semana. Ele garantiu que a berlinda vai pegar os brothers de surpresa.

