Juliette revela se ficaria com Fiuk após dividir cama com o brother

Juliette refletiu nesta quinta-feira (15) sobre as brincadeiras que troca com Fiuk após dormir ao lado do brother depois da festa de ontem, por iniciativa dele, que se deitou na cama de casal onde a paraibana iria dormir com João Luiz. Em conversa com João , ela também revelou se ficaria ou não com o filho de Fábio Jr., que teve um affair com Thaís.

Na conversa com João Luiz, o professor de Geografia mencionou que Fiuk estava dando em cima de todos na festa. "Não entendi nada". A paraibana concordou: "Agarrou o Gil, sarrou no Gil, chamou você... Eu falei 'Eita, miséria, endoidou'".

Juliette, que afirmou que gosta de tirar brincadeiras e dar chamegos a todos da casa, inclusive nas sisters, disse que por ser uma mulher heterossexual a situação pode não pegar bem para ela, ao contrário de uma brincadeira de Fiuk com Gil ou João: “O que acontece, eu sempre brinquei, eu já dormi assim com ele, botando a barreirinha [de travesseiros na cama] e fazendo carinho na cabeça dele assim, na frente de Thaís e tal. Só que ela saiu agora, aí vem os agravantes na minha posição. Primeiro, ela saiu, segundo eu sempre brinquei com isso de paquerar ele e eu sempre fico falando que eu tô com saudade de sexo, então eu sou suspeita.

Ai o que acontece, porque vai cair pra mim, porque eu sou mulher hétero, e porque eu faço muito mais charme com vocês de agarrar de beijar... Se eu fiz com ele, vai cair... Minha vontade era fazer, porque eu brinco com todo mundo assim, mas eu não posso, porque não dá. Vai cair pra mim, porque eu sou amiga da Thaís, porque eu sou mulher.”.

João foi prático: “É só você não dar ideia". Nesse momento, Juliette revelou se ficaria ou não com Fiuk: “Cara mas eu já não dei, várias vezes... Eu já brinquei desde o início, eu não ficaria com ele, isso é fato. Agora de abraçar, de dar cheiro, de fazer carinho, eu gosto, entendeu? Eu sempre fiz isso, com ela [Thaís] aqui.”.