Thais tem crise de ciúmes após selinho de Fiuk, Sarah, Gil e Juliette

Em uma festa bem animada para grande parte da casa, Thais se destacou ao se revoltar com um selinho quádruplo entre Fiuk, Sarah, Juliette e Gilberto. A dentista, que já tinha demonstrado ciúmes de Fiuk com Sarah durante a festa, acreditando que a sister está demonstrando interesse pelo ator, ficou sabendo do selinho por Gil, que achou que ela levaria a situação na esportiva. “Beijei o Fiuk, amiga. Eu e Fiuk beijamos”, disse, empolgado.

Selinho quádruplo do Gil, Juliette, Sarah e Fiuk



Reprodução: Gshow / Rede Globo / Globoplay pic.twitter.com/CPOIDDBht0 — Gilberto Nogueira (@gilnogueiraofc) March 6, 2021

Depois, Thais desabafou com Viih Tube e João. Os dois não passaram a mão na cabeça da sister e a lembraram que Fiuk não é comprometido com ela.

A Thaís com ciúmes pq o Fiuk deu Celinho na Sarah e ainda comparou o namoro da Viih.



“Você ia gostar se fosse o seu namorado?” #BBB21 pic.twitter.com/2EovhzqY19 — Marcos Najar (@marcosnajar_) March 6, 2021

"Para de ser louca", disse Viih ao ouvir a colega reclamando do selinho. "Para você... Iria gostar de ver o seu namorado dando selinho em outra?", questionou a dentista. "Você namora com ele?". questionou João Luiz. Thais continuou a sua linha de raciocínio com Viih: "Você ia gostar de ver seu namorado dando selinho em outra?", indagou.. Viih lembrou que Thais não tem nenhum relacionamento com o ator:. "Amiga, não cabe a você decidir o que ele quer fazer. Para de ser louca”. "Você não compara. Viajou legal, amiga. Viajou", disse João. “Viajou muito. Você que lute, amiga. Você se submeteu a isso. Pode parar", completou Viih.Irritada, Thais gritou: “Aí, que chatice, por**. Não tá rolando nada". "Tá bom. Chega. O meu f***-se tá on".