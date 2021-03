Thais rouba selinho de Fiuk depois de crise de ciúmes

Antes, na festa, Fiuk desabou com Arthur que não queria ter beijado ninguém no programa. “Eu não queria nem dar um beijo aqui. Não queria real. Vim aqui para outra parada”.

Thais não desistiu de Fiuk, mesmo com o brother não demonstrando interesse. Depois de ter uma crise de ciúmes o ator com Sarah, a dentista pediu um beijo do rapaz ao fim da festa.

