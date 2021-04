Thaís está no top 10 das maiores rejeições do BBB; veja ranking

Thaís foi a décima eliminada do "BBB 21" (TV Globo) e por pouco entrou para o top 10 maiores rejeições em paredão triplo da história do programa, com 82,29% dos votos. A ex-sister entrou para o nono lugar no ranking e é a quinta participante desta edição a entrar para essa lista, que já conta com Karol Conká na primeira posição, Nego Di em segundo, Projota em quinto e Kerline em oitavo. A dentista enfrentou o paredão ao lado de Arthur e Fiuk, que receberam 15,88% e 1,83% dos votos, nessa ordem. A trajetória de Thaís foi marcada por seu affair com Fiuk, sua aliança com Viih Tube e várias trapalhadas.

Confira o ranking dos eliminados do "BBB" com maior rejeição em paredão triplo:

1º Karol Conká BBB 21: 99,17%

2º Nego Di BBB 21: 98,76%

3º Patrícia BBB 18: 94,26%

4º Nayara BBB 18: 92,69%

5º Projota BBB 21: 91,89%

6º Ana Paula BBB 18: 89,85%

7º Victor Hugo BBB 20: 85,22%

8º Kerline BBB 21: 83,50%

9º Thaís BBB 21: 82,29%

10º Caruso BBB 18: 81,56%