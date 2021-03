Sarah alfineta Juliette e Fiuk defende sister: ‘ela é inteligente’

“Eu acho ela bem inteligente”, apontou Fiuk. “Não, mas tem muita coisa que eu já vi tipo que…”, discordou Sarah. “E esse negócio dela de sair brincando com todo mundo, eu achei que eu fosse desse jeito, invadir espaços sem saber que eu tava invadindo”, afirmou. Fiuk voltou a defender a colega com quem divide o castigo do monstro; “Não, eu acho que a Juliette se perdeu naquela semana [a primeira] mas ela se encontrou, acho que ela tá...”, disse o cantor, indicando que pensa positivo da sister após os primeiros dias turbulentos.

Sarah está cada vez mais próxima de Rodolffo e Caio e se afastando de Juliette. O trio fez companhia para Fiuk no Castigo do Monstro enquanto a paraibana descansava, e por lá Sarah acabou alfinetando a ‘amiga’.

