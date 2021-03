Rodolffo fala sobre romance com Juliette no BBB21

Momentos depois, já com a presença de Sarah e Fiuk no papo, Rodolffo tornou a ser questionado o por quê não deu um selinho em Juliette e negou interesse na sister. "Se eu tivesse afim de alguém aqui, o pau ia quebrar. Não tô afim".

O sertanejo Rodolffo foi questionado, durante uma conversa com Gil e Caio, na madrugada desta quinta-feira (04), sobre rolar ou não um clima com a Juliette.

