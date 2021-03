'Precisava ter me humilhado ao vivo?’, dispara Carla em DR com Gil

Gilberto chamou Carla Diaz para conversar na academia nesta quarta-feira (3). O doutourando em Economia disse que ficou incomodado pelo fato da sister ter dito que votou nele para “queimar voto”.

Carla, por sua vez, ficou chateada pela falta de conversa por parte do brother e a atitude que ele vem tendo com ela junto a demais confinados. A sister explicou que realmente tinha feito as contas e acreditava que ele não tinha chances de ir ao paredão, e que por isso votou nele para não ter que votar em uma de suas amigas.

Gil admitiu que foi influenciado por outros colegas a pensar mal do voto de Carla nele: "Na hora eu não fiquei chateado, de verdade. Depois, conversando [..] com os meninos do quarto, quando eu falei soou estranho para mim mesmo. Na hora eu não pensei que você teria separado as situações", disse Gil.

Ele afirmou que com a conversa, ficou mais tranquilo em relação às intenções da sister: "Ontem, falei com a Sarah: 'Nossa, estou muito agoniado'. Eu não queria ficar julgando a sua intenção, era isso que estava me deixando agoniando. Me soou, não porque você é falsa não, me soou estranho, como se você não quisesse transparecer um sentimento. Eu entendi agora".

Carla respondeu, chamando atenção do brother: "Gil, eu acho que eu já fui tão sincera com você que é nítido quando eu fico chateada com alguém, com alguma coisa. Eu chego e falo, eu não aguento.

O que eu fiquei chateada é que você foi junto com as outras pessoas. Até porque, o que aconteceu, às vezes um comentário seu sobre eu ter votado em você potencializou no Caio e no Rodolffo uma questão que eles estavam na dúvida comigo, e preferiram não vir conversar comigo, só conversaram comigo depois do jogo da discórdia", disse.

“Eu achei, de verdade, muito covarde, muito injusto e desonesto com a relação que nós estávamos tendo, que era sempre muito direta. Não é a toa que o Caio depois veio reconhecer que exagerou, que não devia ter feito daquela forma, que me expôs, expôs ele também de uma forma grosseira, e você acabou também pegando o bonde.

Precisava ter me humilhado ao vivo?", questionou a sister, que no Jogo da Discórdia foi atacada por brothers, principalmente Caio.

No bate-papo, Gil contou à sister que teve um sonho em que era alertado que o “povo lá fora” (público) estava chateado com ele por ter comprado uma briga que não era sua. Depois disso, ele resolveu conversar com a sister.

Gil disse para a Carla que teve um sonho que comprava a briga de alguém (CAIO) que era uma mentira. #BBB21 pic.twitter.com/13cIKEhthJ — Marcos Najar (@marcosnajar_) March 3, 2021

A conversa terminou bem com a reconciliação dos dois, que se abraçaram e deixaram a academia de mãos dadas.