Juliette ‘pira’ ao ser consolada por Rodrigo Hilbert após levar tombo

Na tarde desta quarta-feira (21) Rodrigo Hilbert participou de uma ação de marketing no Big Brother Brasil e ajudou os brothers a prepararem um churrasco. Antes disso, ao receberem o vídeo e aviso da ação, os brothers saíram correndo em disparada, e Juliette, uma das mais empolgadas, acabou deslizando e caindo 'feio' no chão.

O TOMBO DA JULIETTE LOGO CEDO KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/rIB5fNt7mx — Info Juliette Freire (@InfoJulietteOf) April 21, 2021

Depois, enquanto conversava com os confinados, o apresentador foi informado por Gil que Juliette havia levado o tombo, e brincou com a sister: "Me conta, como é que foi? Eu quero saber se tá doendo, Juliette", disse o marido de Fernanda Lima.

E a Juliette que ficou cheia de vergonha quando o Rodrigo Hilbert falou do tombo dela? #BBB21 pic.twitter.com/xCX9e3VcCz — Tracklist (@PortalTracklist) April 21, 2021

A paraibana ‘pirou’ ao conversar com o bonitão, e Gilberto disse que ela ficou com vergonha. "Fique envergonhada não", disse ele, enquanto Juliette ficava tímida. "Ai Jesus do céu, que vergonha", disse.