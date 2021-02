Juliette e Lumena têm DR e batem boca no BBB21; assista

Agora elas estão falando sobre o fato do confessionário #bbb21 pic.twitter.com/28ZTcbBl9u — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) February 27, 2021

Juliette e Lumena tiveram uma breve discussão na tarde deste sábado (27) no Big Brother Brasil 21. As duas sentaram para discutir pontos da relação mal resolvida entre as duas. Juliette questionou o fato de Lumena não lhe dar abertura e lembrou quando a psicóloga se irritou porque ela elogiou um vestido branco seu e quis usar uma roupa da mesma cor. A maquiadora disse tudo o que Lumena fez que lhe incomodou, como por exemplo apontar o dedo na sua cara. “Eu vejo você brincando com outras pessoas que falam a mesma coisa que eu. Mas você não me dá abertura. Desde o primeiro momento que eu lhe vi, eu me interessei por tudo em você. Eu já vi pessoas perguntando sobre seu cabelo, roupas, e você respondia tranquilamente. E qual é o problema eu perguntar para você?”, questionou.

Já Lumena rebateu, irritada com os comentários da sister: "Eu não vim para cá para ser professora de ninguém. As questões que você trazia eram questões sobre a minha identidade. O nível de intimidade para a gente falar sobre característica das pessoas demanda tempo. Começou a me incomodar".



​"Mas você é [professora] o tempo todo. Não sou eu que lhe atribuí esse peso, não sou só eu que lhe pergunta. Eu já vi você e Fiuk conversando sobre esses assuntos”, disse Juliette.

Em outro momento, Lumena afirmou que Juliette lhe “pinta” como “preta agressiva’. A conversa não terminou nos melhores termos e Lumena levantou do camarim, dizendo que a sister é contraditória.