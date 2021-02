Carla Diaz atende big fone e indica 3 brothers ao paredão do BBB21; confira

Segundo a dinâmica anunciada pelo apresentador Tiago Leifert, o líder indica ao paredão. Em seguida, a casa inicia a votação e quem receber mais votos é o primeiro na prova bate e volta. Por fim, o indicado do líder salva um dos três emparedados pelo big fone. Os outros dois do big fone e o mais votado da casa então farão a prova bate e volta. Quem vencer se livra da berlinda. Os dois imunes neste paredão são o líder João e o anjo Caio, que esta semana é autoimune.

