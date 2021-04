João diz que Juliette deu em cima de Fiuk e Arthur após festa

O brother afirma: “Não deixou” e deixa Viih mais curiosa: “Não deixou o quê?”. “Acontecer”, responde João. “Ia acontecer?” pergunta Viih. Com poucas palavras, João diz que não e depois fala: “Sei lá”. “[chegou] Nesse ponto?”, cutucou Viih. "Qual dos dois que você achou que poderia acontecer?".” Lá no quarto, nenhum dos dois. Mas aqui [na sala], o Fiuk", diz João. "Porque eu já vi ela dar em cima dos dois", acrescenta Viih Tube.

Foi quando o professor disse à youtuber que a maquiadora deu trabalho na festa. Viih pergunta se ela bebeu muito, e João confirma. Em seguida, a loira pergunta: "Que que ela fez? Deu em cima do Fiuk? Deu em cima do Arthur?".. João confirma com a cabeça e Viih pergunta “qual dos dois?”. “Os dois”, diz o brother. "Ai Jesus. Tinha que ser minha amiga mesmo", fala Viih.

Na manhã deste sábado, João Luiz passou uma informação duvidosa pra Viih Tube. Enquanto ambos esperavam na fila do Raio-X no BBB21, Juliette passou para ir ao banheiro.

