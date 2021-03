João 'dá no olho' de Projota no jogo da discórdia e famosos vibram; vídeo

O jogo da discórdia desta segunda-feira (01), rendeu no BBB21 e agradou os internautas. Isso porque o professor de geografia e atual líder, João Luiz protagonizou cenas de embate contra o rapper Projota.

Durante a dinâmica, João deu as plaquinhas de "hipócrita" e "duas caras" para o rapper e disse: "Você merece essas duas plaquinhas, Projota, se bobear até mais uma". O rapper ainda tentou se defender, mas João afirmou que não era a vezdo cantor de falar.

o gigante acordou joao vai passar os seguidores da juliette



pic.twitter.com/nQg67jYqFU — allyn da quebrada (@betheblonde) March 2, 2021

João reclamou de ter recebido a plaquinha de "duas caras" de Projota e criticou as interrupções e risadas do cantor durante a sua fala. O brother também insistiu que não tratou Projota mal nos últimos dias e que, na verdade, o cantor que não conversou com ele. Os famosos vibraram com as investidas do brother e João Luiz foi parar nos Trends Topics do Twitter ao ser o assunto mais comentado da noite.

PLANTA FAZ ISSO? hahahahahahahhaahhahahahahahahahahahahahahhahhhahaha o joão gigante acordou CAR*LJO — marilia esta otimista (@MariliaMReal) March 2, 2021