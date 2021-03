Carla chora ao desabafar com Pocah sobre ataques de Lumena; veja vídeo

No Quarto Colorido, Carla Diaz e Pocah conversam sobre uma das sisters do BBB21, sem citar nomes. A cantora diz que a confinada está mudando, e a atriz pondera: "Fica difícil eu acreditar agora. Entende? Ainda mais porque a pessoa não me demonstrou interesse em falar comigo. Me ignorou, me tratou como lixo mesmo. Como ela me definiu na última Discórdia. Passava por mim e nem me olhava, não quis comer minha comida que eu fiz para todo mundo, com maior carinho".

A sister paulista continua falando: "É o mínimo de sensibilidade. E eu sou uma pessoa que, eu acho, sou muito aberta para qualquer tipo de conversa". Ela afirma que sempre cuidou a maneira como conversava com a sister e complementa: "Não foi só o medíocre, foram várias coisas".