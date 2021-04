Irmã de Gil, do BBB21, faz tatuagem com rosto do brother; veja como ficou

Meu Deus a tatuagem q a irmã do Gil fez pra ele eu to urrando

Janielly Nogueira(irmã do Gil) mostra nos stories do Instagram a tatuagem que fez em homenagem ao Gil: pic.twitter.com/ZALYKPYvlV

Janielly Nogueira, irmã de Gil do BBB21, resolveu homenageá-lo e tatuou o rosto do brother no braço. O desenho, porém, não agradou os internautas que começaram a criticar a tatuagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.