Gilberto revela que comprou 8 mil seguidores para entrar no BBB 21

Sendo consolado por Pocah de que provavelmente ele já teria ganhado mais pessoas que o seguem no decorrer do programa, Gil disse: “Eu tenho os meus 8 mil da arábia, mas da Arábia nem votam..”.

Preocupado em enfrentar o paredão com Viih Tube, que antes do programa já era popular na internet, o doutorando em Economia confidenciou a Pocah que comprou seguidores:

Espontâneo, Gilberto falou demais enquanto comemorava mais um dia de permanência no BBB 21, depois dos brothers acreditarem que o paredão seria no sábado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.