Brothers aguardam eliminação e se irritam ao receberem festa: 'não aguento'

Com a “Supersemana” no BBB 21, ninguém foi avisado sobre quando aconteceria a eliminação do paredão entre Gilberto, Fuk e Viih Tube. Então, os brothers passaram o dia preparando o psicológico para isso acontecer na noite do sábado.

No entanto, eles foram surpreendidos com comes e bebes na despensa, dando início a uma festa improvisada.

Com a pressão que sentiram o dia todo, alguns brothers ficaram chateados - Viih Tube viu que todo o trabalho de concentração não serviu de nada, e Fiuk ficou bem irritado por ter setorturado para nada. Gilberto foi o mais feliz com a situação, por ganhar mais um dia no programa, e apenas comemorou e caiu na gandaia. “Hoje eu não saio!!!”, comemorou tirando a roupa formal que usa nos programas ao vivo.

De volta a Fiuk: o ator se sentiu incomodado e achou que a expectativa de eliminação foi uma pegadinha de mau gosto da produção: “Que trollagem é essa? Não iam brincar assim com nosso coração. Não aguento mais, está foda. Pô, isso não é brincadeira não, meu, tá louco. Passando mal.”, disse o brother, que fica extremamente abalado em cada berlinda.

Colegas tentaram acalmá-lo, mas Fiuk não conseguiu curtir a festa. E nem Vitória, que disse que não consegue forçar: “Eu descarreguei a energia, sabe? Eu tô parecendo uma ameba agora. Eu tava tão concentrada que ia sair e tava tentando deixar a cabeça firme para o paredão. Agora eu tô tirando toda aquela energia.”.