Gilberto muda visual e segue desolado com saída de Sarah:'não vou aguentar'

A saída de Sarah causou um impacto muito grande em Gilberto, que acredita ser o culpado pelos fatos que levaram à eliminação da sister. Nesta quarta-feira (31) o doutorando em Economia acordou já mudando o visual, raspando a barba completamente. A mudança fez o visual de Gil mudar muito e alguns brothers brincaram que havia um novo participante na casa.

Muito angustiado, Gilberto falou sozinho diversas vezes durante a manhã e a tarde, chorando pelos cantos e acreditando que é rejeitado pelo público, já que Sarah saiu no paredão com Juliette e Rodolffo, com quem ambos rivalizaram.

"Eu vou embora terça-feira. Já deu pra mim. Brasil, se é isso que vocês querem, me perdoem por tudo. Eu não vou aguentar a rejeição. Por tudo que é mais sagrado. Eu vou sair, tá tudo certo. Ai, meu Deus, não vou aguentar uma semana aqui, não. Tem que ser muito forte. Uma semana só, Gilberto. Uma semana, só", disse.

Gil, que em uma das provas do Líder ganhou um carro avaliado em R$ 186.933, demonstrou vontade em abandonar o programa após a saída de Sarah. No entanto, quem desiste do programa perde todos os benefícios, prêmios e valores conquistados desde o início do BBB21.

"Não vou aguentar uma semana, meu Deus, não vou aguentar. Ai, meu Deus, queria que me liberassem pra eu ir embora sem perder nada. Não vou aguentar. Não aguento mais. Só queria que me liberassem pra eu ir embora pra minha casa, por favor", escreveu.

Mais tarde, o brother voltou a falar: "Tô com medo de ter perdido o doutorado, de ter decepcionado minha mãe, de não ter passado no PhD, de ter perdido os meus amigos... Medo de nem a Sarah querer ser minha amiga lá fora.", disse em um dos momentos.

Em outros momentos, Gil foi consolado por Juliette, que tentou reanimar o colega.