Gilberto faz 'profecia' sobre BBB 21: 'você e ela serão protagonistas'

Vale lembrar que a próxima semana tem paredão falso e Carla Diaz é o principal alvo de grande parte da casa e do líder Rodolffo .Já João Luiz ganhou o público no último Jogo da Discórdia, quando discutiu com Projota.

Na madrugada deste sábado (6), Gilberto lançou uma espécie de "profecia" sobre o programa. Do ‘nada’, o doutorando em Economia chamou Camilla e disse que queria contar algo: “Eu vejo a segunda temporada. [do BBB]. São 4 semanas. A segunda temporada. Não, amiga, olha, é muito sério”, disse enquanto Camilla ria. “Você vai participar, eu vou participar, mas nós não somos protagonistas”, continuou.

