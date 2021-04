Fiuk é o primeiro eliminado após duas horas na prova do líder; veja vídeo

Depois de passar mais de duas horas na prova do líder, Fiuk foi o primeiro a ser eliminado ao se sentar durante a disputa. O cantor agradeceu: "Valeu, é nós" em seguida, deixou o local de prova sob aplausos dos participantes.

No entanto, o cantor não se conformou com a eliminação. Ele chorou sozinho no quarto colorido. "Pô, ninguém avisou que não podia sentar no tempo. Só sentei no intervalinho como em todas as provas eu sempre fiz", reclamou.

"Não avisaram que não podia sentar no tempo, véi. No intervalo. Sempre sentei nas provas, velho. Sempre sentei nos intervalos. P*rra", finalizou.