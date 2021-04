Fiuk desmente João após fofoca sobre paquera de Juliette

Apesar de próximo de Juliette, a situação não pegou bem para João, que está sendo detonado por fãs da paraibana. A sister conta com uma torcida barulhenta, e já é a terceira participante mais seguida do BBB, perdendo apenas para Grazi Massafera e Sabrina Sato.

Para quem não sabe, o professor de Geografia, ainda sonolento, confirmou a Viih Tube que Juliette deu em cima de Fiuk e de Arthur no fim da festa do último sábado. Ele disse, depois a Juliette, que rolou uma tensão quando a sister elogiou a boca de Fiuk.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.