Faustão alfineta Sarah ao relembrar saída de sister com rejeição do BBB21

Sarah Andrade participou do Domingão do Faustão e contou sobre sua experiência no BBB21. Além de falar sibre jogo ela também comentou sua relação com Juliette.

"Não deu muito certo quando quis abrir olhos da Juliette e ela não quis escutar. Então, comecei a ficar desconfiada. E aí comecei a ver problema onde não tinha. Eu queria conversar com a Juliette e dar uma segunda chance para ela. Eu via que a gente estava brigando por besteira", lamentou.

Ao ser questionada pelo apresentador se estava arrependida de ter participado do reality da Globo, Sarah sinalizou que não. "Passei momentos muito mais difíceis lá do que alegres, mas não me arrependo, não, estou recebendo tanto amor das pessoas que estou tão feliz, que não me contenho em mim", disse.

Faustão então aproveitou para dar aquela alfinetada e quis saber de onde vinha 'todo esse amor' já que ela saiu com o índice de 76,76%. "Na sua frente ficam 'ah que pena que você saiu'", comentou ele. Sarah respondeu brincando: "Será que estou sendo enganada também? Será que tenho que abrir o olho?"

"Você que vai se candidatar agora, cuidado, a gente confia nos votos, serve para você também analisar", rebateu o apresentador da Globo. "Vou analisar direitinho, cuidado gente que estou de olho, e ouvido também", disse a ex-participante aos risos.