Caio, Gilberto e Rodolffo estão no décimo paredão do "BBB 21" (TV Globo). Juliette levou a melhor na prova bate e volta, e escapou da berlinda. A formação do paredão começou com os anjos Fiuk e Gilberto imunizando João. Em seguida, foi a vez de da líder Viih Tube indicar Gil ao paredão. Na sequência, teve a votação da casa no confessionário e Juliette e Rodolffo empataram com 4 votos, e coube a Viih desempatar. A youtuber mandou o sertanejo ao paredão.

Esta semana, o mais votado pela casa abria uma votação aberta, e Rodolffo foi o primeiro a votar. Na votação aberta teve mais um empate, desta vez, entre Caio e Juliette, e mais uma vez Viih Tube salvou a amiga e mandou Caio pra berlinda. Seguindo a dinâmica para este paredão, o mais votado na votação tinha direito ao contragolpe e Caio puxou Juliette.