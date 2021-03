Carla e Arthur protagonizam cenas quentes debaixo do edredom no BBB21

Carla e Arthur se livraram do paredão desta semana e foram comemorar debaixo do edredom, na madrugada desta segunda-feira (15). Eles deitaram no chão e trocaram carícias enquanto Projota estava deitado em uma cama próxima.

A câmera do quarto colorido ficou alternando entre filmar o casal e o rapper que dormir ao lado. O movimento dos braços da atriz debaixo do edredom chamou a atenção dos internautas que apontaram que ela estaria masturbando o instrutor de crossfit. Não é a primeira vez que Carla e Arthur protagonizam cenas quentes no reality, no último sábado (06), eles se empolgaram depois da festa no BBB21.