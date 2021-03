Carla diz que quer ser vetada por Fiuk para proteger Arthur

Depois, a sister conversou com Camilla e João Luiz sobre a ideia: “É muita loucura eu pedir pro Fiuk me vetar pra proteger o Arthur?”.

Depois de dizer que acredita ter terminado o relacionamento com Arthur, Carla Diaz tomou mais uma atitude inesperada. A sister que voltou do paredão falso revelou a Sarah a sua intenção em falar com Fiuk para ser vetada da Prova do Líder no lugar de Arthur, “salvando” assim o crossfiteiro.

