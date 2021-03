Carla chama Sarah para conversar e sister diz o que pensa 'na lata'

Carla explicou que Arthur não fala de jogo com ela. "De fato a gente pensa muito diferente no jogo, a primeira vez que a gente se uniu foi para decidir o big fone". "Eu quero que você entenda que eu chamei você para conversar não foi por conta de carinho no queridômetro. É porque eu senti que as coisas estavam estranhas", explicou a atriz.

Carla, por sua vez, voltou a explicar - como já disse para vários brothers: “Eu não tinha o que fazer mais para salvar o Arthur. Ele já ia pela casa ou pelo líder. O meu votinho não ia mudar o voto de 6 ou do líder”. "As vezes tem que tentar, por mais que você não saiba", rebateu Sarah. “Eu sei que se eu fizer um casal essa pessoa seria minha prioridade aqui. Para mim é muito estranho ver um casal assim”.

Sarah disse que achou que algumas situações que a atriz protagonizou soaram como falsas, disse que não entendeu o voto em Gil e também afirmou que estranha o seu relacionamento com Arthur no reality show.

