Camilla exagera na bebida, questiona Boninho e diretor brinca: 'tudo passa'

A festa no BBB21 rendeu na madrugada deste domingo (14) para a influencer Camilla de Lucas. Ela exagerou na bebida ao misturar destilado com vodka e perdeu 'a linha' no confinamento.

Camilla ficou irritada com os últimos acontecimentos no BBB21 e ao ficar bêbada vociferou pela casa que estava irritada por ser 'boazinha' demais por ajudar os brothers e questionou a escolha de Boninho, o diretor do programa.

"Eu não aguento mais! Eu não aguento mais ver o lado bom de ninguém. Por que o Boninho (diretor do programa) me escolheu?", disse Camilla.

Camilla tendo uma crise de choro bêbada e falando que ela quer aprender a ser ruim, porque ela tenta ver o lado bom de todo mundo e acha que vai perder o programa por isso! #BBB21 pic.twitter.com/g2L6UHz8wJ (@camilladelucas) March 14, 2021

Boninho usou o Twitter e postou um gif de um boneco bebendo. Ele brincou com a situação. "Pois é, quem nunca? E tudo passa... Chutar o balde faz bem. Só não pode voltar na cabeça Bora sem julgar e deixar o jogo continuar".