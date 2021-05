Camilla e Juliette discutem por causa de biscoito e sister cai no choro

Juliette e Camilla entraram em um desentendimento na tarde deste sábado (1º) por um motivo cômico: biscoito. Isso aconteceu logo após o grupo comemorar ao receber alimentos da produção do programa.

Perfil da Juliette se liga Adm da Juliette Camila acaba de chatear o alecrim dourado de vocês por causa de biscoito , corre lá odiar a Camila #desculpaGil #FicaGil pic.twitter.com/wf1X3gUJcz — Simone Martins (@TPMWomanSissyM) May 1, 2021

Camilla de Lucas chamou atenção dos brothers por não fecharem a embalagem dos biscoitos. Com o clima tenso devido ao paredão, logo a situação piorou e Juliette achou que a sister estava brigando com ela. Camilla disse: "Nossa Juliette, eu não estou brigando...". Juliette: "Tá bom, tá bom. Mas então por que você está falando assim comigo?".

Juliette se vitimizando e tentando queimar a Camilla de Lucas em pleno paredão por causa de um biscoito.pic.twitter.com/jgfKXGhDl5 — Matheus #FORACAMILLA (@Matheus_PGR) May 1, 2021

As duas amigas seguiram na discussão e Juliette acabou chorando, magoada com Camilla. Já Camilla ficou surpresa com a reação da paraibana e disse que não estava brigando com ela, apenas avisando para deixar a embalagem fechada após utilizar. “Que isso? A gente não tá brigando. Meu deus, Juliette? Eu fui guardar a sacola! Aí você vai me deixar chateada”.

Juliette disse que ficou ainda mais chateada por estar com dois amigos no paredão, e, segundo ela, ter sido deixada sozinha o tempo inteiro. “E agora por causa de um biscoito a pessoa se afastar de mim? Eu tô sozinha, eu to triste. Amiga, eu fui pra perto de tu e tu saiu”, chorou Ju enquanto Camilla e Gilberto tentavam explicar a situação.