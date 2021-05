BBB 21: Justin Bieber e Alceu Valença fazem show hoje na última festa

Que horas começa o BBB 21 hoje? O Big Brother Brasil tem início a partir das 22h30 no horário de Brasília, e 21h30 no horário de Manaus.

A festa com Camilla, Gilberto, Juliette e Fiuk acontecerá no segundo andar da casa, e os brothers poderão reviver momentos marcantes de sua passagem pelo programa, no telão.

