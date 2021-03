Boninho surpreende ao mostrar percurso para chegar no quarto secreto do BBB

Papai @boninho mostrando o caminho até o quarto secreto. É NO MEIO DO MATO kkk #BBB21 pic.twitter.com/vL0GMTL3dh

O diretor de Entretenimento da Globo e chefão do Big Brother Brasil, Boninho, mostrou nesta terça-feira (9) o trajeto para chegar até o Quarto Secreto do BBB 21, para onde o ‘eliminado’ de hoje irá após o Paredão Falso. Boninho mostrou que ao contrário do que ocorreu em edições anteriores, o quarto fica distante de onde os brothers ficam confinados, o que impede que se ouça barulhos e estrague a surpresa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.