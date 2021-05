Boninho se despede de Gil e internautas lamentam eliminação

Gil foi tão protagonista da edição que ele ganhou como presente do eliminado uma COROA O rei do entretenimento, da cachorrada e do BBB

O brasileiro acordando com a notícia que o Gil do Vigor foi eliminado pic.twitter.com/ss2qCvdA5U

No Twitter, os fãs lamentaram que Gil não foi para a final do BBB21.

O diretor do reality comentou sobre a saída do pernambucano, que foi um dos protagonistas da edição. “Você é muito especial. Vai doutor, viva a sua vida. A gente te ama”, escreveu o Big Boss.

Gil do Vigor foi eliminado do BBB21 às véspera da final do reality e a saída do brother foi bastante lamentada nas redes sociais, inclusive, por Boninho.

