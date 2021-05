BBB21: Fiuk e Juliette se beijam em 'casamento' celebrado por Camilla

Com flores nas mãos, Juliette e Fiuk se casaram sob a “benção” de Camilla. A influenciadora incentivou um selinho entre os dois para “selar” a união e apesar de apresentar certa resistência no início, a maquiadora acabou cedendo.

Após a eliminação de Gil, os finalistas do BBB ganharam um agrado do programa e foram recebidos no jardim com bilhete, flores, comidas e espumante. E teve até casamentos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.