BBB: Carla diz que Gil é falso e se irrita com Arthur por falta de parceria

A atriz criticou Gilberto e disse que está na mira do pernambucano para o próximo paredão. “Eu acho ele um falso do car**** porque na minha frente ele falava uma coisa e pelas costas ele falava outra. E não só comigo mas com outras pessoas que ele trata bem e pelas costas ele fala mal”, disse.

Carla Diaz se estranhou com Arthur na noite desta segunda-feira (16) enquanto conversavam sobre o jogo. A atriz não gostou de ver o crossfiteiro conversando com Gilberto e o chamou para uma quase DR.

