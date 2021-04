Arthur reclama do voto de Viih Tube e afirma que sister é falsa

"Eu gosto dela [Viih], de verdade. Thaís, enfim, gosto muito. Gosto muito da Camilla também. A Ju, a gente só se vota porque a gente começou isso", respondeu Pocah, comentando que no "BBB 21" não há a mesma união de mulheres como houve no "BBB 20". Arthur argumentou que a união existe entre as outras sisters, mas não inclui Pocah.

